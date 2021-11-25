Милан вырвал победу у Атлетико: команда Симеоне опустилась на последнее место в группе

Атлетико 24 ноября принимал Милан в 5-м туре группы Лиги чемпионов. Итальянский клуб одержал минимальную победу на выезде.

Атлетико – Милан 0:1

Гол: Мессиас, 87

Милан очень мощно начал поединок. Команда демонстрировала тот прессинг, который не показывали футболисты в последних матчах. Диас из пределов штрафной нанес удар мимо ворот хозяев.

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В течение первых 20 минут все атаки команд были успешно разрушены защитниками Атлетико и Милана. Де Пауль прекрасно откликнулся на передачу на грани штрафной, но пробил высоко над перекладиной.

Сразу через две минуты остро уже было у ворот Атлетико. С ударом Калулу головой после верховой передачи легко справился голкипер "матрасников" Облак.

На перерыв команды ушли по нулям на табло.

Единственный и победный гол гостей

После отдыха первый неплохой момент был у хозяев. Лэмар взял на себя инициативу и пробил в угол ворот – вратарь был на месте.

Кьер после подачи со штрафного мог открывать счет во встрече, но его удару головой не хватило точности.

Далее главные тренеры сделали несколько замен, чтобы "освежить" игру.

Де Пауль упустил возможность вывести Атлетико вперед. Родриго в упор расстрелял владения соперника, но голкипер Милана Тетерушану совершил невероятный сейв.

На 87-й минуте команды наконец открыли счет в матче. Кессье выполнил передачу, ее адресатом стал Мессиас, который головой прошил сетку ворот Атлетико – 0:1.

Ответ Атлетико мог быть быстрым. Мяч после удара в одно касание от Корреа разминулся со стойкой.