Атлетіко – Мілан 0:1

Гол: Мессіас, 87

Мілан дуже потужно розпочав поєдинок. Команда демонструвала той пресинг, який не показували футболісти в останніх матчах. Діас із меж штрафного завдав удару повз ворота господарів.

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Протягом перших 20 хвилин усі атаки команд були успішно зруйновані захисниками Атлетіко та Мілана. Де Пауль чудово відгукнувся на передачу на межі штрафного, але пробив високо над поперечиною.

Відразу через дві хвилин гостро вже було біля воріт Атлетіко. З ударом Калулу головою після верхової передачі легко впорався голкіпер "матрацників" Облак.

На перерву команди пішли за нулів на табло.

Єдиний та переможний гол гостей

Після відпочинку перший непоганий момент був у господарів. Лемар взяв на себе ініціативу та пробив у кут воріт – воротар був на місці.

К'єр після подачі зі штрафного міг відкривати рахунок у зустрічі, але його удару головою забракло влучності.

Далі головні тренери зробили декілька замін, щоб "освіжити" гру.

Де Пауль змарнував судову нагоду вивести Атлетіко вперед. Родріго впритул розстріляв володіння суперника, але голкіпер Мілана Тетерушану здійснив неймовірний сейв.

На 87-й хвилині команди нарешті відкрили рахунок у матчі. Кессьє виконав передачу, її адресатом став Мессіас, який головою прошив сітку воріт Атлетіко – 0:1.

Відповідь Атлетіко могла бути швидкою. М'яч після удару в один дотик від Корреа розминувся зі стійкою.