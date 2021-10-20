Дубль и удаление Гризманна: Ливерпуль в голевой перестрелке победил Атлетико – видео

Во вторник, 19 октября, Атлетико принимал Ливерпуль в матче группового этапа Лиги чемпионов. Команды устроили голевую перестрелку, а сильнее оказался Ливерпуль.

Атлетико – Ливерпуль 2:3

Голы: Гризманн, 20, 34 – Салах, 8, Кейта, 13, Салах, 76

Удаление: Гризманн, 52 (Атлетико)

К слову Лига чемпионов: результаты матчей и видео голов 19 октября

Ливерпуль на старте матча шокировали хозяев поля, забив два быстрых гола. На 7-й минуте Салах прошел двух игроков Атлетико, пролез в центр и сильно пробил по низу метров с семнадцати. Мяч перед воротами попал то ли в игрока Ливерпуля и зашел в дальний угол.

Видео гола Салаха

На 13-й минуте Кейта буквально вколотил мяч в сетку. Фелипе плохо выбил из штрафной по центру. Мяч идеально лег на ногу полузащитнику Ливерпуля, и тот сильно пальнул в касание. У Облака почти не было шансов.

Видео гола Кейта

В середине первого тайма "матрасникам" удалось отыграть один мяч. Лэмар от лицевой линии выкатил мяч на границу штрафной, а оттуда Коке пробил по низу в сторону дальнего угла, и Гризманн подставил ножку на пятачке в паре метров от ворот.

Видео первого гола Гризманна

На 34-й минуте счет в матче стал равным – тот же Гризманн сделал дубль и сравнял счет. Жоау Феликс за счет сольных номеров подтащил мяч к черте штрафной и отдал Гризманну, который ловким маневром обошел ван Дейка, а затем и с Алиссоном расправился.

Видео второго гола Гризманна

После перерыва Атлетико остался в меньшинстве, когда герой двух предыдущих голов команды Гризманн очень высоко задрал ногу и шипами ударил по голове Фирмино. Конечно, злого умысла не было, но нарушение действительно получилось очень грубым.

Все же, Ливерпуль использовал свое преимущество на 76-й минуте и вырвал победу. Правда сделал это с пенальти. Жота пробегал мимо Эрмосо на боковой стороне штрафной, защитник слегка задел спину португальца, и арбитр указал на точку. Салах пробил по низу в левый от себя угол и развел мяч и Облака по разным сторонам ворот.

Как итог, Ливерпуль одержал третью победу и единолично возглавил группу В. Атлетико на пятки наступает Порту, которое в параллельном матче обыграло Милан.