Сын легенды футбола схватил соперника за яйца в матче Лиги чемпионов: эпическое видео

В среду, 13 марта, состоялись последние два матча 1/8 финала Лиги чемпионов-2023/2024. В одном из них Интер не сумел пройти мадридское Атлетико.

Казалось, что Интер пройдет Атлетико еще в основное время матча. "Нерадзурри" даже первыми открыли счет во встрече. На 33-й минуте это сделал Димарко, сообщает 24 Канал.

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"Матрасники" были точнее в серии пенальти

"Матрасникам" нужно было забивать уже два мяча. Уже через две минуты хозяева сравняли счет 1:1. Гризманн вернул испанский клуб в игру. В конце поединка вышедший на замену, Депай, спас Атлетико от вылета из ЛЧ в основное время и перевел противостояние в дополнительные 15-минутные таймы.

Однако по их результату не определился четвертьфиналист Лиги чемпионов. Команды разыгрывали путевку в следующий раунд уже в серии послематчевых пенальти, где зафеерил Облак. Голкипер мадридского клуба потянул два пенальти и вывел Атлетико в 1/4 финала соревнований – 3:2.

Интер закончил свой путь в еврокубках.

Проверил, все ли на месте у защитника Атлетико

Кроме интересной серии 11-метровых был в матче еще один эпизод, который запомнился болельщикам. Во время одного из эпизодов форвард Интера Маркус Тюрам схватил за яйца своего опекуна Стефана Савича.

Центральный защитник Атлетико от боли упал на газон. Однако главный арбитр встречи Шимон Марциняк никак не наказал футболиста "нерадзурри".



После чего оба футболиста посмеялись над таким неожиданным поступком француза.

Тюрам схватил за яйца Савича: смотрите видео

Уже 15 марта Атлетико узнает своего соперника в четвертьфинале Лиги чемпионов. В этот день состоится жеребьевка в швейцарском Ньоне (начало в 13:00 по Киеву).