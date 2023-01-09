Схватил за яйца и волосы: игроки Барселоны и Атлетико устроили схватку во время матча – видео

В воскресенье, 8 января, в Ла Лиге произошло одно из центральных противостояний – мадридское Атлетико принимало Барселону. Матч запомнился не столько игрой в футбол, сколько скандальной дракой во втором тайме.

На 22-й минуте Усман Дембеле вывел Барселону в счете 0:1. Если в первом тайме футболисты держали свои эмоции при себе, то во второй 45-минутке все они были на футбольном поле. 24 канал.

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Футболисты Атлетико горячо реагировали на довольно спорные решения главного арбитра матча Х осе Мунуэра Монтера. Еще больше эмоции вспыхнули уже в компенсированное поединком время, когда четвертый судья поднял табличку с шестью добавленными минутами.

"Матрацники" бросились всей командой в атаку. Барселона же грамотно выстроила линию защиты и ликвидировала все угрозы у владений Тер Штегена. Самый опасный момент потерял Антуанн Гризманн, который в упор расстреливал ворота каталонцев, но попал в ногу Рафиньи.

На второй компенсированной до матча минуте защитник Атлетико Стефан Савич и левый вингер Барселоны Ферран Торрес устроили настоящую стычку на футбольном поле.

Оба сошлись в борьбе за мяч на поле, после чего футболист каталонского клуба схватил соперника за волосы. Савич ответил более жестко, схватив игрока Барселоны за интимное место.

Савич и Торрес самостоятельно поднялись на ноги и уже на своих двоих толкались, но без посторонней помощи разошлись. Судья мгновенно показал Савичу красную карточку. Через несколько секунд с поля был изъят нарушитель и в составе Барселоны Торрес.

Команды доигрывали матч в меньшинстве.

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Поединок так и окончился минимальной победой Барселоны 0:1. Это тот случай, когда потасовка между футболистами сделала всю игру, а не голы или зрелищный футбол.