На 22-й хвилині Усман Дембеле вивів Барселону у рахунку 0:1. Якщо у першому таймі футболісти тримали свої емоції при собі, то у другій 45-хвилинці усі вони були на футбольному полі, пише 24 канал.

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Футболісти Атлетіко палко реагували на доволі спірні рішення головного арбітра матчу Хосе Мунуера Монтера. Ще більше емоції спалахнули вже у компенсований до поєдинку час, коли четвертий суддя підійняв табличку з шістьма доданими хвилинами.

"Матрацники" кинулись усією командою в атаку. Барселона ж грамотно вибудувала лінію захисту та ліквідовувала усі загрози біля володінь тер Штегена. Найнебезпечніший момент втратив Антуанн Грізманн, який впритул розстрілював ворота каталонців, але влучити у ногу Рафіньї.

На другій компенсованій до матчу хвилині захисник Атлетіко Стефан Савич та лівий вінгер Барселони Ферран Торрес влаштували справжню сутичку на футбольному полі.

Обидва зійшлись у боротьбі за м'яч на полі після чого футболіст каталонського клубу схопив суперника за волосся. Савич відповів жорсткіше, схопивши гравця Барселони за інтимне місце.

Савич та Торрес самостійно підійнялись на ноги та вже на своїх двох поштовхались, але без сторонньої допомоги розійшлись. Суддя миттєво показав Савичу червону картку. Через декілька секунд з поля був вилучений порушник й у складі Барселони Торрес.

Команди догравали матч у меншості.

Бійка Савича та Торреса: дивіться відео моменту

Поєдинок так і закінчився мінімальною перемогою Барселони 0:1. Це той випадок, коли бійка між футболістами зробила усю гру, а не голи чи видовищний футбол.