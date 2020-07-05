Гол Рамоса принес победу "Реалу" и ведет клуб к чемпионству в Ла Лиге: видео
"Атлетик" 5 июля принимал лидера чемпионата мадридский "Реал" в матче 34 тура Ла Лиги. Команда Зидана победила в непростом матче с обилием борьбы.
Атлетик – Реал 0:1
Гол: Рамос, 73
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Принципиальная борьба
С первых минут встречи обе команды пошли вперед. Бензема находился в хорошей позиции для удара, но защитники удачно сыграли на опережение.
Уильямс нанес удар из штрафной соперника в ворота Куртуа – защитники сыграли надежно и разрядили ситуацию.
Гарсия выпрыгнул выше всех полевых игроков и нанес удар головой, но Куртуа в классном прыжке добрался до мяча.
Хорошую передачу с фланга сделал Асенсио, где в штрафной ее замкнул Родриго – выше ворот.
На 24-й минуте никто не сумел остановить активного Уильямса, который вошел в штрафную и нанес удар. Но его удару немного не хватило точности.
Сразу атака от мадридцев. Марсело прорвался через нескольких защитников, получил передачу от Асенсио, но не смог отдать хорошую передачу назад – защита сыграла хладнокровно и выбила мяч из штрафной.
Несколько полумоментов от команд не увенчались успехом.
На последних секундах встречи первого тайма остро атаковал "Реал". Бензема пробил головой после подачи с фланга, но мяч пролетел чуть выше ворот.
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В первой 45-минутке ни одной из команд так и не удалось открыть счет на табло.
Спаситель Рамос
В дебюте второй части поединка хорошую возможность отличиться имел "Атлетик". Уильямс почти получил мяч в хорошей позиции для удара, но один из защитников в последний момент перехватил мяч.
Через несколько минут еще одна атака хозяев поля. Кордоба был на грани штрафной и сделал хорошую передачу, но снова защитники стали стеной в штрафной, чтобы защитить владения Куртуа.
Классную подачу с фланга исполнил Родриго, но защитники из Бильбао снова на месте.
На 72-й минуте судья усмотрел пенальти в ворота хозяев матча. "Реалу" представилась прекрасная возможность наконец открыть счет.
Но арбитр на 100 процентов не был уверен в назначении 11-метрового удара и обратился за помощью к ВАР. Просмотрев повтор судья все-таки назначил пенальти в ворота "Атлетика".
К отметке подошел штатный пенальтист мадридцев Рамос. Симон среагировал на удар с пенальти, но не смог отбить мяч, который залетел в левый нижний угол – 0:1.
Сразу тренер "сливочных" Зидан сделал замену, чтобы попытаться еще увеличить счет. Заменами ответил и главный наставник из Бильбао Гаритано.
На последней минуте встречи Бензема классно пробил из пределов штрафной – голкипер сделал классный сейв.
Как "Атлетик" не пытался атаковать, но ему не получилось сравнять счет.
Итоговый счет встречи – 0:1.
Атлетик – Реал видеообзор матча
Турнирная таблица Ла Лиги