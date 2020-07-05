"Атлетик" 5 июля принимал лидера чемпионата мадридский "Реал" в матче 34 тура Ла Лиги. Команда Зидана победила в непростом матче с обилием борьбы.

Атлетик – Реал 0:1

Гол: Рамос, 73

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Принципиальная борьба

С первых минут встречи обе команды пошли вперед. Бензема находился в хорошей позиции для удара, но защитники удачно сыграли на опережение.

Уильямс нанес удар из штрафной соперника в ворота Куртуа – защитники сыграли надежно и разрядили ситуацию.

Гарсия выпрыгнул выше всех полевых игроков и нанес удар головой, но Куртуа в классном прыжке добрался до мяча.

Хорошую передачу с фланга сделал Асенсио, где в штрафной ее замкнул Родриго – выше ворот.

На 24-й минуте никто не сумел остановить активного Уильямса, который вошел в штрафную и нанес удар. Но его удару немного не хватило точности.

Сразу атака от мадридцев. Марсело прорвался через нескольких защитников, получил передачу от Асенсио, но не смог отдать хорошую передачу назад – защита сыграла хладнокровно и выбила мяч из штрафной.

Несколько полумоментов от команд не увенчались успехом.

На последних секундах встречи первого тайма остро атаковал "Реал". Бензема пробил головой после подачи с фланга, но мяч пролетел чуть выше ворот.

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В первой 45-минутке ни одной из команд так и не удалось открыть счет на табло.

Спаситель Рамос

В дебюте второй части поединка хорошую возможность отличиться имел "Атлетик". Уильямс почти получил мяч в хорошей позиции для удара, но один из защитников в последний момент перехватил мяч.

Через несколько минут еще одна атака хозяев поля. Кордоба был на грани штрафной и сделал хорошую передачу, но снова защитники стали стеной в штрафной, чтобы защитить владения Куртуа.

Классную подачу с фланга исполнил Родриго, но защитники из Бильбао снова на месте.

На 72-й минуте судья усмотрел пенальти в ворота хозяев матча. "Реалу" представилась прекрасная возможность наконец открыть счет.

Но арбитр на 100 процентов не был уверен в назначении 11-метрового удара и обратился за помощью к ВАР. Просмотрев повтор судья все-таки назначил пенальти в ворота "Атлетика".

К отметке подошел штатный пенальтист мадридцев Рамос. Симон среагировал на удар с пенальти, но не смог отбить мяч, который залетел в левый нижний угол – 0:1.

Сразу тренер "сливочных" Зидан сделал замену, чтобы попытаться еще увеличить счет. Заменами ответил и главный наставник из Бильбао Гаритано.

На последней минуте встречи Бензема классно пробил из пределов штрафной – голкипер сделал классный сейв.

Как "Атлетик" не пытался атаковать, но ему не получилось сравнять счет.

Итоговый счет встречи – 0:1.

Атлетик – Реал видеообзор матча

Турнирная таблица Ла Лиги