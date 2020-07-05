"Атлетік" 5 липня приймав лідера чемпіонату мадридський "Реал" у матчі 34 туру Ла Ліги. Команда Зідана перемогла у непростому матчі з великою кількістю боротьби.

Атлетік – Реал 0:1

Гол: Рамос, 73

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Принципова боротьба

Із перших хвилин зустрічі обидві команди пішли вперед. Бензема знаходився у хорошій позиції для удару, але захисники вдало зіграли на випередження.

Вільямс завдав удар зі штрафного майданчика суперника у ворота Куртуа – захисники зіграли надійно та розрядили ситуацію.

Гарсія вистрибнув вище всіх польових гравців та завдав удар головою, але Куртуа у класному стрибку дістався до м'яча.

Хорошу передачу з флангу зробив Асенсіо, де у штрафному її замкнув Родріго – вище воріт.

На 24-й хвилині ніхто не зумів зупинити активного Вільямса, який ввійшов у штрафну та завдав удару. Але його удару трохи не вистачило точності.

Одразу атака від мадридців. Марсело прорвався через декількох захисників, отримав передачу від Асенсіо, але не зміг віддати хорошу передачу назад – захист зіграв холоднокровно та вибив м'яч зі штрафного майданчика.

Декілька напівмоментів від команд не увінчались успіхом.

На останніх секундах зустрічі першого тайму гостро атакував "Реал". Бензема пробив головою після подачі з флангу, але м'яч пролетів трохи вище воріт.

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У першій 45-хвилинці жодній з команд так і не вдалось відкрити рахунок на табло.

Рятівник Рамос

У дебюті другої частини поєдинку хорошу нагоду відзначитись мав "Атлетік". Вільямс майже отримав м'яч в хорошій позиції для удару, але один із захисників в останній момент перехопив м'яч.

За декілька хвилин ще одна атака господарів поля. Кордоба був на межі штрафного і зробив хорошу передачу, але знову захисники стали стіною у штрафному. щоб захистити володіння Куртуа.

Класну подачу з флангу виконав Родріго, але захисники з Більбао знову на місці.

На 72-й хвилині суддя угледів пенальті у ворота господарів матчу. "Реалу" випала чудова нагода нарешті відкрити рахунок.

Але арбітр на 100 відсотків був не впевнений у призначенні 11-метрового удару та звернувся за допомогою до ВАР. Переглянувши повтор суддя все-таки призначив пенальті у ворота "Атлетіка".

До позначки підійшов штатний пенальтист мадридці Рамос. Сімон зреагував на удар з пенальті, але не зміг відбити м'яч, який залетів у лівий нижній кут – 0:1.

Одразу тренер "вершкових" Зідан зробив заміни, щоб спробувати ще збільшити рахунок. Замінами відповів і головний наставник з Більбао Гарітано.

На останній хвилині зустрічі Бензема класно пробив з меж штрафного майданчика – голкіпер зробив класний сейв.

Як "Атлетік" не намагався атакувати, але їм не вийшло зрівняти рахунок.

Підсумковий рахунок зустрічі – 0:1.

Атлетік – Реал відеоогляд матчу

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