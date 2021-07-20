Динамо минимально проиграло Атлетику Бильбао: видео
Источник:24 канал
Киевское Динамо провело уже 8 матч в рамках сборов перед стартом сезона-2021/2022. Украинская команда 20 июля встретилась с испанским Атлетиком Бильбао.
Атлетик Бильбао – Динамо 1: 0
Гол: Уильямс, 77
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Киевляне минимально уступили Атлетику, который в прошлом сезоне чемпионата Испании занял только 10 место. Единственный гол в матче был забит на 77 минуте, когда баски провели контратаку левым флангом.
Футболисты из Бильбао перехватили мяч вблизи штрафной киевлян и буквально благодаря нескольким передачам вывели на ударную позицию Уильямса. Тот легко переиграл Георгия Бущана из пределов штрафной.
Капитан Динамо и наставник команды Мирча Луческу апеллировали к арбитру, мол, был офсайд. Да напрасно!
Заметим, что в этом матче сыграли "динамовские" сборники Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Илья Забарный и Сергей Сидорчук
Атлетик Бильбао – Динамо видео полного матча
- На предсезонных сборах Динамо выиграло только два матча и столько же раз потерпело поражения. Еще четыре матча киевлян завершились вничью.