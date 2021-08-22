Барселона в меньшинстве не смогла обыграть Атлетик – Депай забил первый гол за команду: видео

В чемпионате Испании во втором туре в субботу, 21 августа Атлетик принимал Барселону. Игра закончилась вничью 1:1.

Атлетик – Барселона 1:1

Голы: Мартинес, 50 ​​– Депай, 75

Удаление: Эрик Гарсия, 90 + 3 (Барселона)

В прошлом сезоне обе команды сыграли в финале двух испанских турниров – Атлетик победил Барселону в матче за Суперкубок, а вскоре "сине-гранатовые" разгромили соперника в финале Кубка Испании.

Но за летнее трансферное окно произошло немало изменений. Особенно в составе Барселоны.

Примечательно Барселона даст дополнительный отпуск Педри: в прошлом сезоне он провел 74 матча

Команды активно начали матч, и уже к десятой минуте встречи могли забивать. Но Бретвейт потерял свою возможность, пробив выше ворот. А Барселону от пропущенного гола спасла перекладина.

Всего в первом тайме лучше выглядели именно хозяева "Сан-Мамес", которые создали несколько замечательных возможностей. Но отличиться так и не удалось.

Не удалось забить и в начале второго тайма после ошибки защиты Барсы. За своими партнерами "зачистил" Араухо, который вышел на замену вместо Пике, который травмировался. Защитник выбил мяч уже из пустых ворот после мощного удара Беренгера.

И все же Атлетик забил первым. После подачи с углового Мартинес оторвался от опекуна и головой отправил мяч в дальний угол ворот. Нетто в прыжке в него не дотянулся.

Во втором тайме уже перекладина спасла хозяев от пропущенного гола. Де Йонг решил забросить ударом в дальний угол ворот, но рамка ворот помешала.

Но вскоре Барселона таки забила. Серхи Роберто забросил мяч на Депая, и нападающий с острого угла попал над голкипером в ворота. Для форварда это первый гол в официальном матче за Барселону после перехода летом.

Депай мог принести и победу, когда впоследствии в похожей ситуации решил пробить в дальний угол ворот. Но не попал.

Уже на последней минуте матча Барселона осталась в меньшинстве. Эрик Гарсия ошибся на своей половине поля, и перед штрафной сбил Нико Уильямса. За что и получил прямую красную карточку (хотя у него и до этого была желтая карточка). Штрафной хоть и был в опасной близости к воротам, но к взятию ворот так и не привел. А матч закончился вничью 1:1.

Видеообзор матча Атлетик – Барселона