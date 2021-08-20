Атлетик – Барселона: где смотреть матч Ла Лиги
20 августа 2021 , 20:50Читати новину українською
Источник:24 канал
В субботу, 21 августа, Атлетик и Барселона сыграют в ответном матче тура чемпионата Испании по футболу. В Украине эту встречу можно посмотреть онлайн, а также по телевидению.
Матч чемпионата Испании между Атлетиком и Барселоной начнется в 23:00
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Атлетик – Барселона: где смотреть
Трансляция матча Атлетик – Барселона в Украине будет доступна на платформе Megogo.
Просмотр игры доступен для всех пользователей "Оптимальной" и "Максимальной" подписки Megogo. Для новых пользователей доступна акция "Первый месяц за 1 грн".
Перед матчем
- В Ла Лиге эти клубы провели между собой 180 поединков. Преимуществом обладают каталонцы – 90 побед. На 30 меньше у их соперника – 60 побед. Еще 30 матчей завершались ничьей.
- Последний раз Атлетик и Барселона выходили на одно поле в апреле 2021 года. В той встрече разгромную победу на выезде праздновала каталонская команда – 0:4. В матче дублем отметился Лионель Месси, который уже покинул Каталонию и примерил футболку французского ПСЖ.