Матч чемпионата Испании между Атлетиком и Барселоной начнется в 23:00

К слову Атлетик Бильбао попытается отобрать очки у Барселоны: прогноз на матч Ла Лиги

Атлетик – Барселона: где смотреть

Трансляция матча Атлетик – Барселона в Украине будет доступна на платформе Megogo.

Просмотр игры доступен для всех пользователей "Оптимальной" и "Максимальной" подписки Megogo. Для новых пользователей доступна акция "Первый месяц за 1 грн".

Перед матчем