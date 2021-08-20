Матч чемпіонату Іспанії між Атлетіко і Барселоною розпочнеться о 23:00
До слова Атлетік Більбао спробує відібрати очки у Барселони: прогноз на матч Ла Ліги
Атлетік – Барселона: де дивитися
Трансляція матчу Атлетік – Барселона в Україні буде доступна на платформі Megogo.
Перегляд гри доступний для всіх користувачів з "Оптимальною" та "Максимальної" підпискою від Megogo. Для нових користувачів доступна акція "Перший місяць за 1 грн".
Перед матчем
- У Ла Лізі ці клуби провели між собою 180 поєдинків. Перевагою володіють каталонці – 90 перемог. На 30 менше у їх суперника – 60 звитяг. Ще 30 матчів завершувались нічиєю.
- Востаннє Атлетік та Барселона виходили на одне поле у квітні 2021 року. У тій зустрічі розгромну перемогу на виїзді святкувала каталонська команда – 0:4. У матчі дублем відзначився Ліонель Мессі, який вже покинув Каталонію та приміряв футболку французького ПСЖ.