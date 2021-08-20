Матч чемпіонату Іспанії між Атлетіко і Барселоною розпочнеться о 23:00

До слова Атлетік Більбао спробує відібрати очки у Барселони: прогноз на матч Ла Ліги

Атлетік – Барселона: де дивитися

Трансляція матчу Атлетік – Барселона в Україні буде доступна на платформі Megogo.

Перегляд гри доступний для всіх користувачів з "Оптимальною" та "Максимальної" підпискою від Megogo. Для нових користувачів доступна акція "Перший місяць за 1 грн".

Перед матчем