Аталанта Малиновского уничтожила Специю Коваленко: видео голевой перестрелки в Серии А

Аталанта 20 ноября дома принимала Специю в рамках 13 тура Серии А. Хозяева одержали разгромную победу на глазах родных болельщиков.

Аталанта – Специя 5:2

Голы: Палашич, 18, 41, Сапата, 38 (п), Муриель, 83, Малиновский, 89 – Нзола, 11, 90+1

Аталанта против Специи – это украинская битва в Серии А. Руслан Малиновский остался на скамейке для запасных хозяев. Зато Виктор Коваленко появился на поле в составе гостей с первых секунд.

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Первыми нули на табло размочили гости. Верде нанес удар из-за пределов штрафной – голкипер в эффектном прыжке перевел выстрел в перекладину. Но мяч отлетел на добивании Нзолы, которому ничего не оставалось, как открыть счет в игре – 0:1.

В конце тайма все перевернулось с ног на голову. Игрок Специи сыграл рукой в собственной штрафной, но судья проигнорировал этот эпизод. После апелляций футболистов Аталанты арбитр остановил игру и решил посмотреть видеоповтор. После которого указал на 11 метров в пользу хозяев поля. Исполнять пенальти взялся Сапата, но голкипер вышел победителем из этой дуэли.

Однако на этом не завершилось. Судья указал нападающему бергамовского клуба перебить пенальти. На этот раз Сапата был точным – 2:1.

Уже через три минуты хозяева забили в третий раз. Палашич откликнулся на передачу в штрафной соперника и без раздумий пробил в угол ворот – 3:1.

Сразу после отдыха опасно было у ворот Специи. Мяч после удара Палашича "поцеловался" со стойкой.

На 60-й минуте на поле вышел Малиновский, а уже через четыре минуты на скамью запасных сел его земляк из Специи Коваленко. Очень невнятный матч в исполнении Виктора.

На 66-й минуте Нзола откликнулся на передачу, которая вывела его один на один с голкипером соперника. Но такую прекрасную возможность футболист упустил, вратарь в ярком прыжке помешал голу.

Первый гол во втором тайме забил Муриэль. Палашич отдал передачу рядом с вратарской площадкой, которую ударом из-под ноги защитника Христова замкнул Муриэль – 4:1.

В последние минуты команды забили по одному голу. На 89-й минуте Малиновский ударом из-за пределов штрафной забил пятый гол Аталанты в матче. А точку во встрече в составе Специи поставил Нзола – у него дубль.

Аталанта уверенно разгромила Специю на своем поле – 5:2 . Малиновский стал победителем в украинском противостоянии с Коваленко в Серии А.

. Малиновский стал победителем в украинском противостоянии с Коваленко в Серии А. После победы бергамовский клуб с 25 очками занимает 4 место в турнирной таблице. Правда, такое же количество пунктов у третьего Интера, но свой матч "нерадзурри" в этом туре еще не сыграли.

Специя все никак не может выбраться из устоев итальянского первенства – 11 баллов и только 16-я позиция среди 20 клубов.

Аталанта – Специя видеообзор матча