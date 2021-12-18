Аталанта – Рома 1:4

Голы: Муриэль, 45+1 – Эбрахам, 1, 82, Дзаньоло, 27, Смоллинг, 72

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Футболисты Ромы очень мощно начали игру и уже на первой минуте были впереди. Аталанта привычно для себя получила контратаку почти из центра поля.

Одинокий Эбрахам проскочил пятерых защитников Аталанты и не без капли удачи отличился в воротах соперника

В середине первого тайма волки удвоили преимущество. Снова команда Жозе Моуринью вышла в контратаку, которая завершилась легким голом Дзаньоло.

Перед самым перерывом Аталанте удалось отыграть один мяч. Муриэль пробил издалека и мяч рикошетом от Кристанте залетел в ворота Ромы.

После перерыва Аталанте удалось сравнять счет, но рефери отменил гол из-за офсайда.

Игроки Ромы решили не удерживать шаткое преимущество и на 72-й минуте забили в третий раз. Гол на свой счет записал защитник Крис Смоллинг.

Под занавес игры подопечные Моуринью сделали счет разгромным: Эбрахам оформил дубль.