Аталанта – Рома 1:4
Голи: Муріель, 45+1 – Ебрахам, 1, 82, Дзаньоло, 27, Смоллінг, 72
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Футболісти Роми надзвичайно потужно розпочали гру й вже на першій хвилині були попереду. Аталанта звично для себе отримала контратаку майже з центру поля.
Самотній Ебрахам проскович п'ятьох оборонців Аталанти й не без долі удачі відзначився у воротах суперника
Відео голу Ебрахама
У середині першого тайму "вовки" подвоїли перевагу. Знову команда Жозе Моурінью вийшла у контратаку, яка завершилася легким голом Дзаньоло.
Відео голу Дзаньоло
Перед самою перервою Аталанті вдалося відіграти один м'яч. Муріель пробив здалеку й м'яч рикошетом від Крістанте залетів у ворота Роми.
Відео голу Муріеля
Після перерви Аталанті вдалося зрівняти рахунок, але рефері скасував гол через офсайд.
Гравці Роми вирішили не утримувати хитку перевагу й на 72-й хвилині забили втретє. Гол на свій рахунок записав оборонець Кріс Смоллінг.
Під завісу гри підопічні Моурінью зробили рахунок розгромним: Ебрахам оформив дубль.