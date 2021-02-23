Аталанта украинских футболистов Руслана Малиновского и Виктора Коваленко 24 февраля примет Реал в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов 24 февраля. Где смотреть противостояние итальянских и испанских команд – далее в материале.

Права на показ матчей Лиги чемпионов в сезоне-2020/2021 в Украине имеют холдинг "Медиа группа Украина" и провайдер "Воля". Последний передал свое право платформе Megogo.

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По телевидению матч Аталанта – Реал покажет телеканал "Футбол 1". Начало трансляции в 21:45, сам матч начнется в 22:00.

Смотреть онлайн матч Аталанта – Реал можно на платформе Oll.tv. Это будет та же трансляция с тем же комментатором, что и на канале "Футбол 2". Однако доступ к трансляции на платформе Oll.tv. требует регистрации и платный. Самая дешевая подписка обойдется в 109 гривен в месяц.

Эта же трансляция будет доступна и для абонентов мобильных операторов "Киевстар" и lifecell. Однако и к ней доступ платный.

Также матч Лиги чемпионов Аталанта – Реал показывает платформа Megogo. Там доступ к трансляции доступен по подписке – "Максимальная" за 197 гривен в месяц.