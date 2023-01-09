"Три с половиной года незабываемых эмоций": Аталанта трогательно простилась с Малиновским
Источник:Твиттер Аталанты
Итальянский клуб Аталанта официально подтвердил трансфер Руслана Малиновского во французский Марсель. Атакующий хавбек провел успешный отрезок карьеры в составе бергамасков.
Игрок сборной Украины Руслан Малиновский подписал контракт с одним из грандов французского футбола – командой Олимпик Марсель. Футболист будет играть за "бело-синих" на правах аренды до конца сезона с обязательным выкупом летом.
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Руслан был одним из лидеров "Богини", но постепенно потерял доверие тренера Аталанты Джан Пьеро Гасперини и превратился в игрока ротации. Такая роль не устраивала ни самого футболиста, ни руководство клуба. Так что переезд в Лигу 1 был вполне логичным итогом событий.
Аталанта поблагодарила Малиновского
Тем не менее Аталанта осталась благодарна Малиновскому за годы проведенные в Бергамо. На своей странице в Twitter клуб простился со своим игроком, напомнив его достижения.
Три с половиной года незабываемых эмоций. Спасибо за все, Малина. Удачи!,
– говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Руслан Малиновский ярко играл в Аталанте / twitter.com/Atalanta_BC
Малиновский в Аталанте
- Украинец перебрался на Апеннины в 2019 году. Аталанта заплатила Генку за трансфер Малиновского 13,6 миллиона евро.
- За 3,5 года Руслан сыграл 143 матча во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 28 ассистов.
- Вместе с бергамасками Малиновский дважды становился бронзовым призером Серии А.
- В сезоне 2020/21 Малиновский стал лучшим ассистентом Серии А.
- Трансферная стоимость Руслана составляет 18 миллионов евро.