Роналду спас МЮ от поражения в матче против Аталанты голом на 90+1 минуте: видео

Аталанта была близка к тому, чтобы взять реванш за поражение в матче против Манчестер Юнайтед. Но гол Криштиану Роналду помешал этому.

Аталанта – Манчестер Юнайтед 2:2

Голы: Иличич, 12, Сапата, 56 – Роналду, 45+1, 90+1

Аталанта стремилась взять реванш, ведь в первом матче между командами она выигрывала на выезде 0:2, но все закончилось победой МЮ 3:2. Тогда победный гол забил Роналду. На этот раз Роналду отметился дублем и спас "манкунианцев" от поражения. Решающий гол он забил на 90+1 минуте.

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Открыть же счет в этом матче мог Мактоминей. Но после его удара и рикошета мяч попал в штангу. Удар в исполнении Иличича выдался куда более метким – после паса Сапаты он пробил низом, а де Хеа не справился в этом эпизоде, пропустив мяч под рукой.

Но на перерыв команды ушли при ничейном счете. МЮ удалась атака, когда мяч между игроками переходил в одно касание. И Бруну Фернандеш в штрафной сбросил его под удар Роналду, оказавшегося без опеки. Тот такие моменты реализовывает.

Вскоре после возобновления матча Аталанта снова была впереди – Сапата получил заброс слева, вошел в штрафную, опередив Магуайра, и пробил мимо голкипера. Гол проверили на возможность офсайда, но таки засчитали.

Когда уже шла первая компенсированная минута к основному времени, Роналду снова забил. На этот раз он попал в угол ворот и спас МЮ от поражения.

Стоит добавить, что украинец Руслан Малиновский попал в заявку на матч. Но всю игру просидел в запасе.

Аталанта после этого матча опустилась на третье место, пропустив вперед Вильярреал. МЮ же на первой строчке.

Видеообзор матча Аталанта – Манчестер Юнайтед