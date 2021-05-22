Аталанта – Милан: где смотреть
Матч Аталанта – Милан начнется в 21:45. По телевидению поединок в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 2".
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Смотреть онлайн Аталанта – Милан можно легально на платформе Oll.tv. Однако доступ к трансляции платный и требует регистрации. Доступ на 24 часа к трансляциям всех матчей на этом сервисе обойдется в 62 гривны.
Зато месячный абонемент на просмотр футбольных матчей можно заказать за 109 гривен. За 189 гривен можно оформить подписку xtra sport oll inclusive, где кроме спортивных каналов, есть еще немало и другого контента.
За 249 гривен в месяц можно подписаться на ultra oll inclusive, куда включены все доступы на Oll.tv.
- За тур до финиша чемпионата Италии "бергамаски" с 78 очками идут на втором месте. И хотя чемпионство им уже не светит, выпасть из лигочемпионской четверки они еще могут, а значит им нужна как минимум ничья.
- "Россонери" с 76 очками идут после 37 туров на третьем месте и тоже могут выпасть из топ-4. Чтобы этого точно не случилось им нужна победа над Аталантой.