Аталанта – Мілан: де дивитися
Матч Аталанта – Мілан розпочнеться о 21:45. По телебаченню поєдинок у прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 2".
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Дивитися онлайн Аталанта – Мілан можна легально на платформі Oll.tv. Однак доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Доступ на 24 години до трансляцій усіх матчів на цьому сервісі обійдеться у 62 гривні.
Натомість місячний абонемент на перегляд футбольних матчів можна замовити за 109 гривень. За 189 гривень можна оформити підписку xtra sport oll inclusive, де окрім спортивних каналів, є ще чимало й іншого контенту.
За 249 гривень на місяць можна підписати на ultra oll inclusive, куди включені усі доступи на Oll.tv.
- За тур до фінішу чемпіонату Італії "бергамаскі" з 78 очками йдуть на другому місці. І хоча чемпіонство їм уже не світить, випасти з лігочемпіонської четвірки вони ще можуть, а значить їм потрібна як мінімум нічия.
- "Россонері" з 76 очками йдуть після 37 турів на третьому місці і теж можуть випасти з топ-4. Щоб цього точно не сталося їм потрібна перемога над Аталантою.