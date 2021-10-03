Аталанта Руслана Малиновского в воскресенье, 3 октября, примет Милан в центральном матче 7 тура Серии А. Посмотреть матч могут украинские фанаты серии А.

Аталанта – Милан: где смотреть онлайн матч Серии А

Поединок Аталанта – Милан состоится в Бергамо на стадионе Gewiss Stadium. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.

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С 2021 года матчи итальянской Серии А доступны исключительно на платформе Megogo.

Посмотреть матч можно на нескольких основных подписках:

"Спорт" (спортивные каналы в пакете – Megogo "Футбол 1/2/3/4", Setanta Sports, Setanta Sport +) – 199 гривен месяц;

"Оптимальная" (спортивные каналы в пакете – Setanta Sports, Setanta Sport +) – 199 гривен месяц;

"Максимальная" (спортивные каналы в пакете – Megogo "Футбол 1/2/3/4", Setanta Sports, Setanta Sport +) – 299 гривен в месяц.

В предыдущем туре Аталанта Руслана Малиновского гостила в Милане и встретилась с действующим чемпионом Италии – Интером.

Поединок завершился ничьей 2:2, а Малиновский забил красавец-гол.

После 6 туров клуб из Бергамо набрал 11 очков и находится вне зоны еврокубков. Зато у Милана 16 очков и находится он среди лидеров Серии А.