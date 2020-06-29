28 червня в чемпіонаті Італії пройшли матчі 28 туру. "Аталанта" з українцем Русланом Маліновським здобула важливу перемогу над "Удінезе".

Удінезе – Аталанта 2:3

Голи: Лазанья, 31, 87 – Сапата, 8, Муріель, 71, 79

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У першому таймі команди обмінялися забитими голами – на м'яч Сапата господарі відповіли точним ударом Лазаньї.

Героєм зустрічі став Луїс Муріель, який на 52-й хвилині замінив українського півзахисника Руслана Маліновського. 29-річний колумбієць оформив дубль в період з 71-ї по 79 хвилину і приніс важливі три очки своїй команді.

"Удінезе" зміг відіграти лише один м'яч – на 87-й хвилині поєдинку відзначився Лазанья.

Рекорд "Аталанти"

Другий гол Муріеля став для "Аталанти" 80-м в поточному сезоні Серії А. Таким чином, клуб з Бергамо оновив свій клубний рекорд результативності в національній першості. У нинішній кампанії в чемпіонаті Італії ніхто більше "Аталанти" не забивав, "Лаціо" йде другим за цим показником – 64 голи.

Удінезе – Аталанта відеоогляд матчу