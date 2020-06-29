"Аталанта" Маліновського в результативному матчі здолала "Удінезе" та встановила рекорд: відео
28 червня в чемпіонаті Італії пройшли матчі 28 туру. "Аталанта" з українцем Русланом Маліновським здобула важливу перемогу над "Удінезе".
Удінезе – Аталанта 2:3
Голи: Лазанья, 31, 87 – Сапата, 8, Муріель, 71, 79
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У першому таймі команди обмінялися забитими голами – на м'яч Сапата господарі відповіли точним ударом Лазаньї.
Героєм зустрічі став Луїс Муріель, який на 52-й хвилині замінив українського півзахисника Руслана Маліновського. 29-річний колумбієць оформив дубль в період з 71-ї по 79 хвилину і приніс важливі три очки своїй команді.
"Удінезе" зміг відіграти лише один м'яч – на 87-й хвилині поєдинку відзначився Лазанья.
Рекорд "Аталанти"
Другий гол Муріеля став для "Аталанти" 80-м в поточному сезоні Серії А. Таким чином, клуб з Бергамо оновив свій клубний рекорд результативності в національній першості. У нинішній кампанії в чемпіонаті Італії ніхто більше "Аталанти" не забивав, "Лаціо" йде другим за цим показником – 64 голи.
Удінезе – Аталанта відеоогляд матчу
- "Аталанта" набирає 57 очок і зміцнюється на четвертому місці Серії А. "Удінезе" продовжує займати 15 сходинку чемпіонату.
- У наступному турі команда Гасперіні 2 липня вдома прийме "Наполі". "Удінезе" в цей же день на виїзді зіграє проти "Роми".