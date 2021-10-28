Ювентус – Сассуоло 1:2

Голи: Маккенні, 76 – Фраттезі, 44, Лопес, 90+5

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Перший тайм був невиразним з боку туринської команди, а наприкінці першої половини зустрічі Сассуоло відкрив рахунок – відзначився Фраттезі. Ювентусу вдалося зрівняти рахунок лише на 76-й – гол на рахунку Маккені.

Але розв'язка сталась на останніх секундах матчу. Гравці Сассуоло перехопили м'яч і вибігли в контратаку, внаслідок якої Лопез перекинув Періна та приніс своїй команді 3 очки.

У турнірній таблиці Серії А Ювентус лише на 1 очко випереджає Сассуоло.

Ювентус – Сассуоло відеоогляд

Сампдорія – Аталанта 1:3

Голи: Капуто, 10 – Аскільдсен, 17 (авт.), Сапата, 21, Ілічіч, 90

Вже на 10-й хвилині господарі вийшли вперед, відзначився Капуто. Але буквально через 10 хвилин рахунок вже був на користь гостей, Аталанта швидко перевернула перебіг зустрічі, відзначився Сапата, а також стався автогол на користь бергамасків. Останній цвях вбив Ілічіч вже у компенсований час до 2-го тайму.

Зазначимо, що Руслан Маліновський провів на полі 78 хвилин, але результативними діями не відзначився. Це був 100-й матч для Маліновського у складі Аталанти.

У турнірній таблиці чемпіонату Італії Аталанта піднялася на 4 місце.

Сампдорія – Аталанта відеоогляд