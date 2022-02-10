Аталанта – Фиорентина 2:3

Голы: Дзаппакоста, 30, Бога, 56 – Пентек, 9, 71, Миленкович, 90+3

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В первом тайме команды обменялись голами. С пенальти счет открыл Пентек, ответил ему Дзаппакоста, сообщает 24 канал.

После перерыва Бога дебютным голом за новый клуб уже вывел свою команду вперед. Однако снова польский форвард получил возможность пробить с точки. Ее он не реализовал, но добил мяч в ворота.

В меньшинстве "фиалок" оставил Мартинес, заработав второе предупреждение. Но на последней минуте Миленкович подарил гостям путевку в следующий раунд.

Полузащитник Руслан Малиновский провел на поле 74 минуты. Результативными действиями украинец не отметился.

Интересно, что в последний раз Фиоретина выбивала Аталанту из Кубка Италии 15 января 2020 года (2:1).

Аталанта – Фиорентина видеообзор