Аталанта – Фіорентина 2:3

Голи: Дзаппакоста, 30, Бога, 56 – Пентек, 9, 71, Міленкович, 90+3

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У першому таймі команди обмінялися голами. З пенальті рахунок відкрив Пентек, відповів йому Дзаппакоста, повідомляє 24 канал.

Після перерви Бога дебютним голом за новий клуб уже вивів свою команду вперед. Проте знову польський форвард отримав нагоду пробити з точки. Її він не реалізував, але добив м'яча у ворота.

У меншості "фіалок" залишив Мартінес, заробивши друге попередження. Але на останній хвилині Міленкович подарував гостям путівку до наступного раунду.

Півзахисник Руслан Маліновський провів на полі 74 хвилини. Результативними діями українець не відзначився.

Цікаво, що востаннє Фіоретина вибивала Аталанту з Кубка Італії 15 січня 2020 (2:1).

Аталанта – Фіорентина відеоогляд