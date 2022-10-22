"Орлы" против Малиновского: кто фаворит в матче Аталанта – Лацио

Команды из Бергамо и Рима держатся среди лидеров Серии А и намерены включиться в борьбу за Скудетто. Рассказываем о шансах соперников в очной дуэли.

В эти выходные в Италии проходят матчи 11 тура Серии А 2022-2023, пишет 24 канал. Одним из центральных поединков является встреча между Аталантой и Лацио, которые держатся на горе турнирной таблицы.

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Команда из Бергамо ярко начала сезон, не проиграв ни в одном из десяти стартовых поединков. Это позволяет команде Гасперини идти на второе место, отставая от лидера Наполи на два пункта. Лацио начало сезона немного смазало ничьими с Торино и Сампдорией, а также поражением от Наполи.

Впрочем, в последних пяти матчах подопечные Маурицио Сарри взяли 13 очков и поднялись на пятую строчку. Расстояние от Аталанты составляет всего три очка. У обеих команд есть некоторые кадровые проблемы.

. Руслан Малиновский сыграл в девяти матчах этого сезона за Аталанту. На счету украинца – один гол и один ассист.

Гасперини пока не может рассчитывать на кипера Муссо, нападающего Сапату, а также защитников Дзаппакоста и Паломино. У римлян выпал их главный бомбардир Чиро Иммобиле, в этом сезоне забивший уже 6 мячей. Также под вопросом участие эксфутболиста Шахтера Маркоса Антонио.

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Тем временем букмекеры определились со своим фаворитом. По их мнению, больше шансов на победу имеет Аталанта . Коэффициент на нее составляет 2,01, а на Лацио – 3,85. Ничья же оценивается в 3,65.

Кроме того, названы наиболее вероятные авторы председателей. Большинство из них представляют Аталанту, а на втором месте в этом рейтинге оказался украинец Руслан Малиновский:

Луис Муриэль (Аталанта) – 3,10

Руслан Малиновский (Аталанта) – 3,20

Марио Пашалич (Аталанта) – 3,30

Адемола Лукман (Аталанта) – 3,30

Фелипе Андерсон (Лацио) – 3,50

Расмус Хойлунд (Аталанта) – 3,50

Жереми Бога (Аталанта) – 4,00

Педро Родригес (Лацио) – 4,50

Сергей Милинкович-Савич (Лацио) – 5,50

Эдерсон (Аталанта) – 5,50

Теун Коопмейнерс (Аталанта) – 5,50

Маттиа Дзакканьи (Лацио) – 5,50

. Аталанта и Лацио провели 119 очных встреч в истории. Небольшое преимущество на стороне бергамасков – 39 побед против 34 у римлян. Еще 46 поединков завершились вничью. Интересно, что в последних семи дуэлях команд Лацио выиграл всего раз.