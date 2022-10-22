"Орлы" против Малиновского: кто фаворит в матче Аталанта – Лацио
Команды из Бергамо и Рима держатся среди лидеров Серии А и намерены включиться в борьбу за Скудетто. Рассказываем о шансах соперников в очной дуэли.
В эти выходные в Италии проходят матчи 11 тура Серии А 2022-2023, пишет 24 канал. Одним из центральных поединков является встреча между Аталантой и Лацио, которые держатся на горе турнирной таблицы.
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Команда из Бергамо ярко начала сезон, не проиграв ни в одном из десяти стартовых поединков. Это позволяет команде Гасперини идти на второе место, отставая от лидера Наполи на два пункта. Лацио начало сезона немного смазало ничьими с Торино и Сампдорией, а также поражением от Наполи.
Впрочем, в последних пяти матчах подопечные Маурицио Сарри взяли 13 очков и поднялись на пятую строчку. Расстояние от Аталанты составляет всего три очка. У обеих команд есть некоторые кадровые проблемы.Справка. Руслан Малиновский сыграл в девяти матчах этого сезона за Аталанту. На счету украинца – один гол и один ассист.
Гасперини пока не может рассчитывать на кипера Муссо, нападающего Сапату, а также защитников Дзаппакоста и Паломино. У римлян выпал их главный бомбардир Чиро Иммобиле, в этом сезоне забивший уже 6 мячей. Также под вопросом участие эксфутболиста Шахтера Маркоса Антонио.
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Тем временем букмекеры определились со своим фаворитом. По их мнению, больше шансов на победу имеет Аталанта . Коэффициент на нее составляет 2,01, а на Лацио – 3,85. Ничья же оценивается в 3,65.
Кроме того, названы наиболее вероятные авторы председателей. Большинство из них представляют Аталанту, а на втором месте в этом рейтинге оказался украинец Руслан Малиновский:
- Луис Муриэль (Аталанта) – 3,10
- Руслан Малиновский (Аталанта) – 3,20
- Марио Пашалич (Аталанта) – 3,30
- Адемола Лукман (Аталанта) – 3,30
- Фелипе Андерсон (Лацио) – 3,50
- Расмус Хойлунд (Аталанта) – 3,50
- Жереми Бога (Аталанта) – 4,00
- Педро Родригес (Лацио) – 4,50
- Сергей Милинкович-Савич (Лацио) – 5,50
- Эдерсон (Аталанта) – 5,50
- Теун Коопмейнерс (Аталанта) – 5,50
- Маттиа Дзакканьи (Лацио) – 5,50