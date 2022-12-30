Малиновский отметился красивым голом: Аталанта уничтожила соперника 10:1 – видеообзор матча
Аталанта 30 декабря провела товарищеский матч против клуба из Серии D Крема. Бергамовский клуб лишних проблем растоптал гостей.
Аталанта – Крема 10:1
Голы: Малиновский, 11, Сапата, 22, 49, 77, 89, Палашич, 31, Дзаппакоста, 45+1, Муриэль, 73 (п), 86, Скальвини Дж., 83 – Абба, 66
Руслан Малиновский дал начало разгрому соперника. Уже на 11-й минуте матча украинский полузащитник Аталанты сделал счет 1:0. Руслан получил мяч у линии штрафной соперника и в одно касание отправил его мимо голкипера. 24 канал.
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Малиновский снова показал, что профессионалом дальних ударов.
В первом тайме Аталанта еще три раза огорчала голкипера Кремы. Первая часть поединка закончилась со счетом – 4:1.
Во второй 45-минутке подопечные Гасперини продолжили избиение соперника. Целых 6 голов залетело в ворота оппонента. Зато клуб Серии D смог лишь на один гол престижа.
В итоге – 10:1, разгромная победа Аталанты в товарищеском матче.
Видеообзор матча Аталанта – Крема
- Уже 4 января Аталанта сыграет свой первый официальный поединок в новом 2023 году. Соперником клуба по Бергамо будет Специя. Это украинское дерби в Италии – Руслан Малиновский и Виктор Коваленко.
- В ЧМ-2022 Аталанта после 15 туров Серии А идет на 6-м месте, имея в своем активе 27 очков.