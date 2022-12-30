Малиновский отметился красивым голом: Аталанта уничтожила соперника 10:1 – видеообзор матча

Аталанта 30 декабря провела товарищеский матч против клуба из Серии D Крема. Бергамовский клуб лишних проблем растоптал гостей.

Аталанта – Крема 10:1

Голы: Малиновский, 11, Сапата, 22, 49, 77, 89, Палашич, 31, Дзаппакоста, 45+1, Муриэль, 73 (п), 86, Скальвини Дж., 83 – Абба, 66

Руслан Малиновский дал начало разгрому соперника. Уже на 11-й минуте матча украинский полузащитник Аталанты сделал счет 1:0. Руслан получил мяч у линии штрафной соперника и в одно касание отправил его мимо голкипера. 24 канал.

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Малиновский снова показал, что профессионалом дальних ударов.

В первом тайме Аталанта еще три раза огорчала голкипера Кремы. Первая часть поединка закончилась со счетом – 4:1.

Во второй 45-минутке подопечные Гасперини продолжили избиение соперника. Целых 6 голов залетело в ворота оппонента. Зато клуб Серии D смог лишь на один гол престижа.

В итоге – 10:1, разгромная победа Аталанты в товарищеском матче.

Видеообзор матча Аталанта – Крема

Уже 4 января Аталанта сыграет свой первый официальный поединок в новом 2023 году. Соперником клуба по Бергамо будет Специя. Это украинское дерби в Италии – Руслан Малиновский и Виктор Коваленко.

В ЧМ-2022 Аталанта после 15 туров Серии А идет на 6-м месте, имея в своем активе 27 очков.

Руслан Малиновский в сезоне-2022/2023 14 матчей, в которых забил один гол и отдал два ассиста.