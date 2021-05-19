Обе команды еще окончательно не решили свои задачи в чемпионате, но в Аталанты с этим дела обстоят гораздо лучше. "Бергамаско" уже точно сыграют в Лиге чемпионов, а вот у туринцев задача намного сложнее. Перед последним туром команда отстает на одно очко от Милана и Наполи, обязательно нужна осечка хотя бы одного из конкурентов.

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Украинских болельщиков больше всего волнует лицо Руслана Малиновского, который в концовке чемпионата превратился в настоящую машину. 28-летний хавбек обязательно отмечался результативным действием в десяти последних матчах подряд, установив исторический рекорд для Аталанты.

Ровно месяц назад Аталанта уже обыгрывала Ювентус в рамках Серии А. Кстати, единственный гол на счету Малиновского. Он вышел на 79-й минуте, забив победный мяч на 87-й.

Аталанта – Ювентус: онлайн-трансляция