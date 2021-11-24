Аталанта и Янг Бойз выдали яркую мировую с 6 голами: игра Малиновского была высоко оценена

Аталанта 23 ноября сыграла на выезде против Янг Бойза в 5 туре группового раунда Лиги чемпионов. Украинец Руслан Малиновский помог гостям спастись от поражения.

Лучший в матче

Футболист сборной Украины Руслан Малиновский вышел в стартовом составе Аталанты. Игрок провел на поле весь поединок, не отличившись результативными действиями.

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Однако был активным и стал лучшим футболистом матча в составе бергамовского клуба. Статистический портал WhoScored неплохо оценил действия игрока, поставив ему 7.8. Высшей оценки нет ни у одного игрока Аталанты. 7.5 и 7.2 получили Хосе Луис Паломино и Дуван Сапата соответственно.

Команды подарили болельщикам богатую голами встречу. Фанаты увидели в исполнении своих любимых клубов по три результативных удара. Отметим, что на 84-й минуте хозяева вышли вперед и имели шанс завершить противостояние победой, но уже через четыре минуты Луис Муриэль спас мировую для бергамовцев – 3:3.

Ничья принесла обеим командам по одному очку. Аталанта после 5 туров занимает третье место в группе F, в ее активе 6 очков. Перед последним туром ее отставание от второго Вильярреала составляет всего один пункт.

Янг Бойз продолжает замыкать группу, имея в своей копилке 4 балла.

Для Малиновского этот матч стал 17-м в этом сезоне во всех турнирах, в которых украинец отличился тремя голами и одним ассистом.



Янг Бойз – Аталанта: рейтинг игроков / Скриншот с WhoScored

В последнем 6-м туре Аталанта Малиновского сыграет дома против испанского Вильярреала. Это будет сражение за второе место в группе. Поединок состоится 8 декабря.