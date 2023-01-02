Раздавленный Шахтером: бывший наставник Спартака может стать тренером Малиновского в Аталанте

Клуб из Бергамо недоволен работой Джанпьеро Гасперини в этом сезоне. Боссы Аталанты хотят пригласить Доменико Тедеско в случае провала итальянца по итогам сезона.

В ближайшее время в Аталанте может смениться тренер. Джанпьеро Гасперини. Клуб удачно стартовал в Серии А, но перед перерывом на ЧМ-2022 потерпел три подряд поражения.

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В итоге "Богиня" упала на шестую строчку и отстает от топ-четверки на 3 балла. У Гасперини есть контракт до 2024 года, но в случае непопадания в еврокубки коуч покинет Аталанту уже этим летом.

Как сообщают итальянские СМИ, взамен итальянцу рассматривают Доменико Тедеско. 37-летний немец находится без работы с сентября 2022 года. Тогда он был уволен из Лейпцига после разгромного поражения от Шахтера в ЛЧ (1:4).

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Тедеско родился в Италии, но всю игровую и всю тренерскую карьеру провел в Германии и имеет немецкое гражданство. Единственным его зарубежным периодом работы был московский Спартак, возглавлявший Доменико с 2019 по 2021 годы.

. Гасперини возглавляет Аталанту с 2016 года. За это время Джанпьеро четыре раза выводил клуб в Лигу чемпионов и трижды брал бронзу Серии А. Также бергамаски доходили в четвертьфинал ЛЧ в 2020 году, уступив там будущему финалисту ПСЖ (1:2).