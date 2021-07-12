Аталанта готова платить зарплату Коваленко, если он перейдет в Эмполи

12 июля 2021 , 21:45
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Источник:

Calcio Atalanta

Украинский хавбек Виктор Коваленко близок к уходу из Аталанты. Клуб из Бергамо готов отпустить его в аренду.

Аталанта готова покрыть часть зарплаты 24-летнего украинца в Эмполи.

К слову Никогда туда не перейду, – Коваленко категорически ответил о трансфере в Динамо

Руководство бергамского клуба ожидает, что Коваленко в Эмполи сможет адаптироваться к итальянскому футболу, и вернется в команду Гасперини уже готовым к борьбе за место в стартовом составе.

Переговоры находятся на завершающем этапе. Стороны вскоре должны закрыть трансфер.

Карьера Коваленко в Аталанте: главное

  • 25-летний футболист стал игроком итальянского гранда в феврале 2021 года. Коваленко подписал соглашение до конца июня 2024 года.
  • Только за три минуты украинец не зарекомендовал себя в составе новой команды. Тренерский штаб во главе с Джаном Пьером Гасперини остался недоволен трансфером игрока сборной Украины.
  • Итальянский специалист не будет держать Коваленко ради дополнительного игрока на скамейке запасных.
  • Специализированный портал Тransfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.
Автор: Юрій Семенюк