СМИ назвали сумму, за которую Аталанта отпустит Малиновского
Источник:Foot-sur7.fr.
Дороги Руслана Малиновского и Аталанты могут разойтись уже в ближайшее трансферное окно. Клуб из Бергамо готов принять достаточно скромное предложение.
Около 4 миллионов евро могут убедить Аталанта отпустить Руслана Малиновского. Атакующий полузащитник имеет контракт с бергамовским клубом до конца июня 2024 года. Но может покинуть итальянскую команду уже в ближайшее зимнее трансферное окно.
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Много отдавать за трансфер украинца не нужно
Интересно, что портал Transfermarkt отмечает, что соглашение украинца с клубом Серии А рассчитано до 30 июня 2023 года, но сам полузащитник несколько скорректировал эти цифры.
29-летний украинский футболист является приоритетным трансфером французского Марселя.
Также была информация об интересе со стороны клубов Английской Премьер-лиги.
Ранее СМИ раздули слухи, что у Малиновского конфликт с главным тренером Аталанты Джаном Пьеро Гасперини. Что станет одной из основных причин прощания футболиста с итальянским клубом.
Однако Руслан опроверг такую информацию.
- Руслан выступает за итальянский гранд с лета 2019 года. Украинец перешел из бельгийского Гента.
- В сезоне-2022/2023 Малиновский отыграл в футболке Аталанты 14 матчей, в которых забил лишь один гол и сделал 2 ассиста.
- Аталанта с Малиновским после 15 сыгранных туров занимает 6-е место в Серии А, имея в своем активе 27 баллов.