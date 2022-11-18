Близько 4 мільйонів євро можуть переконати Аталанту відпустити Руслана Маліновського. Атакувальний півзахисник має контракт із бергамівським клубом до кінця червня 2024 року. Але може покинути італійську команду вже у найближче зимове трансферне вікно.
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Багато віддавати за трансфер українця не треба
Цікаво, що портал Transfermarkt зазначає, що угода українця з клубом Серії А розрахована до 30 червня 2023-го, але сам півзахисник дещо скоректував ці цифри.
29-річний український футболіст є пріоритетним трансфером французького Марселя.
Також була інформація про інтерес зі сторони клубів Англійської Прем'єр-ліги.
Раніше ЗМІ роздули чутки, що Маліновський має конфлікт із головним тренером Аталанти Джаном П'єро Гасперіні. Що стане однією з основних причин прощання футболіста з італійським клубом.
Однак Руслан спростував таку інформацію.
- Руслан виступає за італійський гранд із літа 2019-го. Українець перейшов із бельгійського Гента.
- У сезоні-2022/2023 Маліновський відіграв у футболці Аталанти 14 матчів, у яких забив лише один гол та зробив 2 асисти.
- Аталанта з Маліновським після 15-ти зіграних турів посідає 6-те місце у Серії А, маючи у своєму активі 27 балів.