Аталанта – Дженоа 2:0

Голы: Лукман, 68, Эдерсон, 90+5

22 октября Дженоа гостила на поле Аталанты в рамках 9-го тура итальянского первенства. Руслан Малиновский вышел в старте гостей в особом для себя матче. Ведь Аталанта – бывший клуб украинского полузащитника, где он провел отличный отрезок своей карьеры, пишет 24 Канал.

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Однако забить в ворота бывшей команды украинцу не удалось. Бергамовцы дважды огорчили голкипера Дженоа. Оба гола были забиты во втором тайме.

Сначала на 68-й минуте Лукман наконец-то размочил нули на табло – 1:0 в пользу Аталанты. Казалось, что поединок так и окончится минимальной победой хозяев. Однако уже в компенсированное к матчу время Эдерсон удвоил преимущество клуба из Бергамо, поставив грубую точку в поединке 2:0.

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Малиновский провел на поле 84 минуты и был заменен Георгом Пушкашем. Руслану не удалось отличиться в воротах бывшей команды. После своего возвращения в итальянский футбол украинец никак не может запомниться каким-либо результативным действием.

Подопечные Гасперини набрали уже 16 баллов и идут на 6 месте в таблице. Дело же Дженоа обстоит значительно хуже – 8 очков и только 15-я позиция из 20 клубов Серии А.

Аталанта – Дженоа: видеообзор матча