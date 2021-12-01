Аталанта без Малиновского разгромила Венецию: Пашалич оформил хет-трик

Аталанта 30 ноября принимала Венецию в рамках 15 тура Серии А. Клуб из Бергамо одержал уверенную домашнюю победу.

Аталанта – Венеция 4:0

Голы: Пашалич, 7, 12, 67, Копмейнерс, 57

Руслан Малиновский наблюдал за матчем со скамейки для запасных. Украинец так и не появился на поле. Но и это не помешало Аталанте праздновать домашнюю победу.

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Уже на 7-й минуте хозяева размочили нули на табло. Палашич получил классную скрытую передачу от Иличича и открыл счет в матче – 1:0.

Еще через пять минут Марио удвоил преимущество бергамовского клуба. Палашич снова получил идеальную передачу и из пределов штрафной расстрелял владения Венеции – 2:0. На этот раз ассистировал Муриэль.

Венеция упустила классный момент. Защита Аталанты позволил Анри принять верховую передачу, только сейв голкипера помешал голу.

Продолжение разгрома

Сразу после перерыва хозяева могли увеличивать преимущество. Палашич пробил прямо во вратаря соперника.

На 57-й минуте бергамовцы все-таки забили. Копмейнерс получил передачу возле штрафной и бильярдным ударом в одно касание перевел мяч прямо в угол ворот. Голкипер Венеции не надеялся на такой выстрел и не среагировал на мяч – 3:0.

Муриэль классно открылся, но его удар с близкого расстояния взяла на себя стойка.

На 67-й минуте Палашич в третий раз отличился в воротах Венеции. Муриэль накрутил нескольких соперников и отдал во вратарскую на Марио, нападающий был спиной к воротам, пробив с разворота – 4:0.

Как ни старались команды, но больше голов фанаты не увидели. Уверенная победа Аталанты над Венецией со счетом 4:0.

После победы клуб Малиновского с 31 пунктом занимает 4 место в Серии А. Такое же количество очков у Интера, который идет третьим. Правда, "нерадзурри" свой матч в этом туре еще не сыграли.

Венеция с 15 баллами продолжает находиться возле зоны вылета – 16 место среди 20 команд.

Аталанта – Венеция: видеообзор матча