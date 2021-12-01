Аталанта – Венеція 4:0

Голи: Пашаліч, 7, 12, 67, Копмейнерс, 57

Руслан Маліновський спостерігав за матчем із лави для запасних. Українець так і не з'явився на полі. Але і це не завадило Аталанті святкувати домашню перемогу.

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Вже на 7-й хвилині господарі розмочили нулі на табло. Палашіч отримав класну приховану передачу від Ілічича та відкрив рахунок у матчі – 1:0.

Ще через п'ять хвилин Маріо подвоїв перевагу бергамівського клубу. Палашіч знову отримав ідеальну передачу та з меж штрафного розстріляв володіння Венеції – 2:0. Цього разу асистував Муріель.

Венеція змарнувала класний момент. Захист Аталанти дозволив Анрі прийняти верхову передачу, лише сейв голкіпера став на заваді голу.

Продовження розгрому

Відразу після перерви господарі могли збільшувати перевагу. Палашіч пробив прямо у воротаря суперника.

На 57-й хвилині бергамівці таки забили. Копмейнерс отримав передачу поблизу штрафного та більярдним ударом в один дотик перевів м'яч прямо у кут воріт. Голкіпер Венеції не сподівався на такий постріл та не зреагував на м'яч – 3:0.

Муріель класно відкрився, але його удар з близької відстані взяла на себе стійка.

На 67-й хвилині Палашіч втретє відзначився у воротах Венеції. Муріель накрутив декількох суперників та віддав у воротарський на Маріо, нападник був спиною до воріт, пробивши з розвороту – 4:0.

Як не старались команди, але більше голів фанати не побачили. Впевнена перемога Аталанти над Венецією з рахунком 4:0.

Після звитяги клуб Маліновського з 31 пунктом посідає 4 місце у Серії А. Таку ж кількість очок має Інтер, який йде третім. Щоправда, "нерадзуррі" свій матч у цьому турі ще не зіграли.

Венеція із 15 балами продовжує перебувати біля зони вильоту – 16 місце серед 20 команд.

Аталанта – Венеція: відеоогляд матчу