Аталанта – победитель Лиги Европы: хет-трик Лукмана поставил крест на сказке Байера

В ирландском Дублине определился триумфатор Лиги Европы сезона 2023/24. В решающем поединке Аталанта победила Байер.

Аталанта – Байер 3:0

Голы: Лукман, 12, 26, 76

В среду, 22 мая, на стадионе "Авива" в Ирландии состоялся финал Лиги Европы, в котором встречались Аталанта и Байер. Поединок чемпиона Германии и "бергамасков" вызвал огромный интерес, пишет 24 Канал.

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Сенсационное поражение "фармацевтов"

Перед началом битвы фаворитом считался сенсационный Байер. Самобытная игра команды Хаби Алонсо доказала свою результативность на предыдущих стадиях турнира. Впрочем, Аталанта тоже не подарок, что доказал первый тайм поединка.

Уже на 12-й минуте встречи вингер "бергамасков" Адемола Лукман быстро разобрался в штрафной площадке соперника и пробил в левый угол ворот. 1:0 – Аталанта неожиданно повела в счете.

Видео первого гола Лукмана

Все тот же Лукман удвоил преимущество команды Гасперини на 26-й минуте. Вингер пробил из-за пределов штрафной площади и во второй раз замутил голкипера "фармацевтов".

Видео второго гола Лукмана

В конце первого тайма "бергамаски" были близки к третьему взятию ворот, но голкипер Байера в этом эпизоде не подвел. На перерывы команды ушли при счете 2:0 в пользу Аталанты.

Во втором тайме все ждали фирменного камбэка подопечных Алонсо. Вместо этого "фармацевты" получить третий гол в свои ворота. Все тот же Лукман завершил индивидуальный проход точным ударом.

Лукман оформил хет-трик: видео третьего гола

Финальный свисток арбитра зафиксировал сенсационную победу "бергамасков". Гасперини сумел переиграть Алонсо. Героем матча стал 26-летний нигериец Адемола Лукман, оформивший хет-трик в финале.

Аталанта нанесла Байеру первое поражение в сезоне и стала победителем Лиги Европы-2023/24. Это первый евротрофей в истории итальянского клуба.