Спасение года: вратарь Арсенала совершил безумный двойной сэйв после пенальти в матче ЛЧ

В четверг, 19 сентября, состоялись, последние поединки первого тура Лиги чемпионов-2024/2025. В одном из них Аталанта дома принимала Арсенал.

Команды продемонстрировали достаточно прагматичную игру и почти не создавали моментов. В итоге, матч закончился со счетом 0:0.

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Как Давид Рая стал героем матча

Однако был эпизод, который стал украшением этого поединка и всего игрового дня в Лиге чемпионов. В начале второго тайма бергамаски получили право на пробитие пенальти после фола от Томаса Партея.

К 11-метровой отметке подошел форвард Аталанты Матео Ретеги. После его удара голкипер "канониров" Давид Рая продемонстрировал удивительную реакцию, осуществив двойной сейв – сначала он отразил пенальти, а уже через мгновение спас после добивания головой от итальянца.

Как Давид Рая спас Арсенал: смотрите видео

После финального свистка главный тренер Арсенала дал комментарий для пресс-службы УЕФА, в котором, в частности, отметил удивительную игру своего голкипера. Он заявил, что это один из лучших вратарских перформансов, которые он видел:

Если вы не можете победить, вы должны взять очко. Мы начали хорошо, потом потеряли контроль и были очень непоследовательны. Игра была открытая, но мы не страдали в обороне, за исключением пенальти. Дэвид Рая сделал один из лучших сейвов, которые я видел в своей жизни.

С мнением главного тренера согласился и полузащитник "канониров" Деклан Райс:

"Это был невероятный двойной сейв Рая. Мы планируем идти игра за игрой, это первый матч, так что посмотрим. Это была сбалансированная встреча".

К слову. Давид Рая выступает за Арсенал с августа 2023 года. Всего он провел за лондонцев 46 поединков, в которых пропустил 32 мяча и 24 раза оставлял свои ворота "сухими".

Отметим, что следующий матч в Лиге чемпионов Арсенал сыграет 1 октября против ПСЖ. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.