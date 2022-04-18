"Джокер" венгерского клуба

Иван Петряк начал этот поединок со скамейки запасных Фехервара. На футбольном поле украинец появился на 70-й минуте, но 20 минут футболисту хватило для того, чтобы принести победу гостям, сообщает 24 канал.

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Левый вингер результативно закончил классную атаку команды, которая состояла из трех передач. Чтобы забить Петряку, нужно всего семь минут на футбольном поле.

Украинец сделал счет 1:2 в пользу Фехервара.

Иван провел свой 28 матч в сезоне, в которых забил 8 голов и сделал 3 ассиста.

Видео гола Петряка

Участие в матче также приняли другие украинские легионеры Фехервара – Артем Шабанов и Евгений Макаренко. Богдан Леднев наблюдал за игрой со скамейки запасных.

После победы клуб украинцев с 39 очками занимает 5-е место в турнирной таблице лиги.