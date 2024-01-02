Абсолютное зло, – Шахтер и Динамо отреагировали на циничную атаку России

Армия России продолжает наносить ракетные удары по гражданскому населению. Утром 2 января русские военные обстреляли Киев и Харьков.

Украинские клубы отреагировали на атаку по мирным городам. Донецкий Шахтер назвал Россию "абсолютным злом".

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Украинские клубы об атаке на Киев

Сегодня утром российские оккупанты и террористы совершили очередную ракетную атаку на Украину. Есть погибшие и десятки пострадавших. Абсолютное зло продолжает уничтожать нашу страну и атаковать гражданское население,

– говорится в сообщении Шахтера.

Также на атаку отреагировало киевское Динамо. В клубе поблагодарили наши силы ПВО.

"Спасибо силам ПВО за сотни спасенных жизней. Россия – это страна-террористка", – отметили в киевском клубе.

Что известно об атаке 2 января