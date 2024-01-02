Абсолютное зло, – Шахтер и Динамо отреагировали на циничную атаку России

2 января 2024, 13:27
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Шахтер

Армия России продолжает наносить ракетные удары по гражданскому населению. Утром 2 января русские военные обстреляли Киев и Харьков.

Украинские клубы отреагировали на атаку по мирным городам. Донецкий Шахтер назвал Россию "абсолютным злом".

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Украинские клубы об атаке на Киев

Сегодня утром российские оккупанты и террористы совершили очередную ракетную атаку на Украину. Есть погибшие и десятки пострадавших. Абсолютное зло продолжает уничтожать нашу страну и атаковать гражданское население,
– говорится в сообщении Шахтера.

Также на атаку отреагировало киевское Динамо. В клубе поблагодарили наши силы ПВО.

"Спасибо силам ПВО за сотни спасенных жизней. Россия – это страна-террористка", – отметили в киевском клубе.

Что известно об атаке 2 января

  • Российские войска атаковали с утра 2 января Киев и Харьков. Армия России выпустила по городам около 70 ракет.
  • Силы ПВО сбили десять из десяти аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и три из трех крылатых ракет "Калибр".
  • Командующий Воздушными силами Олещук отметил, что Россия атаковала объекты критической инфраструктуры, промышленные, гражданские и военные объекты. Основное направление удара – Киев.
  • Наибольшие разрушения в Соломенском районе столицы, там россияне попали в многоэтажку. В настоящее время известно о двух погибших, 49 человек получили ранения.
  • В Харькове 47 человек получили ранения, один человек погиб.
Автор: Юрій Семенюк