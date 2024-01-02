Абсолютное зло, – Шахтер и Динамо отреагировали на циничную атаку России
Источник:Шахтер
Армия России продолжает наносить ракетные удары по гражданскому населению. Утром 2 января русские военные обстреляли Киев и Харьков.
Украинские клубы отреагировали на атаку по мирным городам. Донецкий Шахтер назвал Россию "абсолютным злом".
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Украинские клубы об атаке на Киев
Сегодня утром российские оккупанты и террористы совершили очередную ракетную атаку на Украину. Есть погибшие и десятки пострадавших. Абсолютное зло продолжает уничтожать нашу страну и атаковать гражданское население,
– говорится в сообщении Шахтера.
Также на атаку отреагировало киевское Динамо. В клубе поблагодарили наши силы ПВО.
"Спасибо силам ПВО за сотни спасенных жизней. Россия – это страна-террористка", – отметили в киевском клубе.
Что известно об атаке 2 января
- Российские войска атаковали с утра 2 января Киев и Харьков. Армия России выпустила по городам около 70 ракет.
- Силы ПВО сбили десять из десяти аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и три из трех крылатых ракет "Калибр".
- Командующий Воздушными силами Олещук отметил, что Россия атаковала объекты критической инфраструктуры, промышленные, гражданские и военные объекты. Основное направление удара – Киев.
- Наибольшие разрушения в Соломенском районе столицы, там россияне попали в многоэтажку. В настоящее время известно о двух погибших, 49 человек получили ранения.
- В Харькове 47 человек получили ранения, один человек погиб.