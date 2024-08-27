Российская ракета уничтожила отель, куда за считанные дни должен был заселиться донецкий Шахтер

В ночь на 27 августа российские военные совершили очередной террористический акт. Они нанесли ракетный удар по гостинице "Аврора" в Кривом Роге.

В результате этой атаки погибли два человека. Еще пятеро получили ранения, двое из них находятся в больнице.

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Ракетный удар по Кривому Рогу

Сообщается, что именно в этом отеле должны были проживать футболисты и тренерский штаб донецкого Шахтера перед матчем с Кривбассом в Украинской Премьер-лиге. Поединок состоится уже через считанные дни – 1 сентября.

Отметим, что "Аврора" располагается в центре Кривого Рога. Рядом с ней – торговый центр, магазины и ресторан, а в соседнем квартале – здание городского совета и мэрии.

Последствия ракетной атаки на отель "Аврора" / Фото Днепропетровская ОГА

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения Кривбасс решил играть домашние матчи в своем родном городе на стадионе "Горняк". От линии фронта до ближайшей точки Кривого Рога расстояние составляет примерно пятьдесят километров.