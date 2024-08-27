Внаслідок цієї атаки загинули двоє людей. Ще п'ятеро отримали поранення, двоє з них перебувають у лікарні.

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Ракетний удар по Кривому Рогу

Повідомляється, що саме в цьому готелі мали проживати футболісти та тренерський штаб донецького Шахтаря перед матчем із Кривбасом в Українській Прем'єр-лізі. Поєдинок відбудеться вже за лічені дні – 1 вересня.

Зазначимо, що "Аврора" розташовується в центрі Кривого Рогу. Поруч із нею – торговий центр, магазини та ресторан, а в сусідньому кварталі – будівля міської ради та мерії.

Наслідки ракетної атаки на готель "Аврора" / Фото Дніпропетровська ОДА

Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення Кривбас вирішив грати домашні матчі у своєму рідному місті на стадіоні "Гірник". Від лінії фронту до найближчої точки Кривого Рогу відстань складає приблизно п'ятдесят кілометрів.