Астон Вилла отыгралась с 0:2, сыграв вничью с МЮ без Роналду: видеообзор

Манчестер Юнайтед 15 января сыграл на выезде против Астон Виллы в рамках 22 тура АПЛ. "Красные дьяволы" упустили победу.

Астон Вилла – Манчестер Юнайтед 2:2

Голы: Рэмзи, 77, Коутинью, 81 – Фернандеш, 6, 67

Снова главный тренер МЮ удивил заявкой на матч против середняка АПЛ. Ральф Рангник оставил вне списка двух основных звезд команды – Криштиану Роналду и Маркуса Рашфорда.

После прошлого матча наставник заявил, что португальский нападающий получил травму, поэтому пропускал игру в Кубке Англии.

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Даже без лидеров МЮ первым открыл счет в матче. Уже в первой 10-минутке "красные дьяволы" заработали право на штрафную. Футболисты остроумно разыграли стандарт, Фернандеш дальним ударом прошил сетку ворот Астон Виллы. Мяч пролетел между ног голкипера.

Вратарь апеллировал к судье, что находившийся перед ним Кавани был в офсайде. Но уругвайский форвард клуба из Манчестера и в помине не был в положении вне игры – 0:1.

В первом тайме МЮ выстоял и завоевал минимальное преимущество в счете.

Камбек хозяев

На 67-й минуте гости удвоили счёт. Снова Фернандеш получил передачу, сделал несколько шагов и мощным ударом оформил дубль в игре – 0:2.

Ровно десять минут понадобилось хозяевам, чтобы отквитать один гол. Похожим на взятием ворот отличилась Астон Вилла. Результативный удар в активе Рэмзи – 1:2.

Уже через четыре минуты "львы" сравняли цифры на табло. Коутинью замкнул прострел от Рэмзи, который добавил в свой актив еще и ассист – 2:2.

Манчестер Юнайтед упустил победу, расписав мировую с Астон Виллой 2:2.

Подопечные Рангника занимают 7 место, имея в своем активе 32 очка.

Их соперник с 23 баллами идет 13-м.

Видеообзор матча Астон Вилла – Манчестер Юнайтед