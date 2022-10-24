Бил Днепр и работал в России: Астон Вилла назначила главным тренером "короля Лиги Европы"

Испанский специалист Унаи Эмери решил покинуть Вильярреал в сезоне ради работы в АПЛ. Тренер известен четырьмя победами во втором по рангу еврокубке.

Три дня назад Астон Вилла уволила Стивена Джеррарда с должности главного тренера. Команда неудачно стартовала в новом сезоне АПЛ, проиграв шесть матчей из 12-ти.

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Боссы клуба решили не затягивать с назначением нового тренера. В СМИ ходили слухи о Маурисио Почеттино и Рубене Амориме. Впрочем, вилланы обратили свой взор на Ла Лигу.

Клуб объявил, что новым тренером станет испанский специалист Унаи Эмери. Срок действия контракта пока неизвестен, однако в СМИ пишут, что зарплата коуча составит 7 миллионов евро в год.

Кроме того, Астон Вилла будет вынуждена выплатить компенсацию Вильярреалу, где Эмер работал до сегодняшнего дня. Ориентировочная сумма – шесть миллионов евро.

Правда, к своим обязанностям испанец приступит не сразу, поскольку ему еще предстоит получить разрешение на работу. На свой пост Эмере должен вступить 1 ноября.

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Чем известен Унаи Эмери: