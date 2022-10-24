Три дні тому Астон Вілла звільнила Стівена Джеррарда з посади головного тренера. Команда невдало стартувала в новому сезоні АПЛ, програвши шість матчів з 12-ти.

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Боси клубу вирішили не затягувати із призначенням нового тренера. У ЗМІ ходили чутки щодо Маурісіо Почеттіно та Рубена Аморіма. Втім, віллани звернули свій погляд на Ла Лігу.

Клуб оголосив, що новим тренером стане іспанський спеціаліст Унаї Емері. Строк дії контракту поки невідомий, однак у ЗМІ пишуть, що зарплата коуча складе 7 мільйонів євро на рік.

Крім того, Астон Вілла буде змушена виплатити компенсацію Вільярреалу, де Емері працював до сьогоднішнього дня. Орієнтовна сума – шість мільйонів євро.

Правда, до своїх обов'язків іспанець приступить не одразу, оскільки йому ще потрібно отримати дозвіл на роботу. На свою посаду Емері має заступити 1 листопада.

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Чим відомий Унаї Емері: