Мадридский Реал претендует на главное открытие ЧМ-2022 среди голкиперов Яссина Буна. Однако в борьбу за футболиста сборной Марокко вступит клуб по АПЛ.

Астон Вилла готова обменять одно открытие Мундиаля в Катаре на другое. Яссин Буну может сменить в рамке ворот "львов" чемпиона мира-2022 Эмилиано Мартинеса. Читайте также Несмотря на соперничество: Барселона бросила глаз на недолюбленную тренером звезду Реала Может спасти судьбу Лунина в Мадриде По мнению главного тренера команды Уная Эмери, у аргентинского голкипера сложный характер, который приносит в коллектив лишь плохую атмосферу. По мнению главного тренера команды Уная Эмери, у аргентинского голкипера сложный характер, который приносит в коллектив лишь плохую атмосферу. Будущее Эмилиано Мартинеса в Астон Вилле оказалось под большим вопросом из-за напряженных отношений с Унаи Эмери. Яссин Буну, при котором испанская Севилья хочет выручить 40 миллионов евро, должен стать заменой чемпиону мира-2022. Даже такая солидная сумма не должна отпугнуть Астон Виллу от возможного трансфера.

Интересно, что главным конкурентом клуба УПЛ будет мадридский Реал, который тоже набросил глаз на голкипера-открытие ЧМ-2022 в составе сборной Марокко.

Реал готов предложить Буну роль резервного вратаря, которую сейчас занимает украинец Андрей Лунин. Если зимой Астон Вилли удастся переманить марокканского голкипера, то у Лунина есть шанс остаться под Тибо Куртуа в "Королевском клубе".

У Лунина есть действующее соглашение с "сливочными", которое рассчитано до конца июня 2024 года.

Интересно, что Буну тоже связан соглашением с Севильей до 30 июня 2025 года. Напомним, что в Севилью Яссин перешел в сентябре 2020-го, отыграв более чем за 2 года уже 120 матчей.

Яссин начинал свою карьеру в родном Марокко, а уже в 2014-м переехал в Испанию, где успел поиграть за Атлетико Мадрид Б, Сарагосу, Жирону и Севилью.

Лунин отыграл в футболке Реала лишь 11 поединков с лета 2018-го, ведь очень часто путешествовал по арендам, где набирался испанского опыта.