Красавец-гол Зинченко спас Арсенал от позора: "канониры" вырвали победу у Астон Виллы

В субботу, 18 февраля, в чемпионе Англии состоялся матч 24-го тура, в котором Арсенал встречался на выезде с Астоном Виллой. Подопечные Артеты в невероятном поединке сумели одержать победу, а Зинченко отличился дебютным голом.

Астон Вилла – Арсенал 2:4

Голы: Воткинс, 5, Коутиньо, 31 – Сака, 16, Зинченко, 61, Мартинес, 90+3 (автогол), Мартинелли, 90+8

Лондонский Арсенал в преддверии выезда в Бирмингем имел серию из двух матчей без побед. Это существенно сказалось на турнирной ситуации "канониров", ведущих борьбу за чемпионство с Манчестер Сити. Так что в отчетном матче подопечных Артеты могла устраивать только победа.

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Матч начался без разведки. Уже на 5-й минуте форвард хозяев Олли Воткинс отозвался на пас Мэтти Кеша и закатил мяч в сетку ворот Арсенала. Кстати, в этом эпизоде не обошлось без ошибки Зинченко, потерявшего мяч на чужой половине поля именно своему визаву из Астон Виллы.

Подопечные Артеты не замедлили ответить. На 16-й минуте встречи Сака воспользовался своим шансом у ворот чемпиона мира Мартинеса – 1:1.

И все же к перерыву "львы" снова повели в счете. Бразилец Фелипе Коутиньо воспользовался передачей Алекса Морено и отправил мяч в левый нижний угол ворот.

В течение всего игрового времени Арсенал имел колоссальное преимущество. Так что уступать в таком поединке стало бы позором для одного из лидеров чемпионской гонки. И тут за дело взялся украинский легионер "канониров".

Фактор Зинченко

На 61-й минуте матча Зинченко бильярдным ударом отправил мяч в правый нижний угол. Браво Александр! Этот гол стал первым для украинца в составе Арсенала.

Как оказалось, этот гол украинца стал переломным для команды Артеты. На третьей добавленной минуте Жоржиньо нанес мощный удар по воротам Астон Виллы, мяч от перекладины попал в голкипера и закатился в ворота. Но это был последний гол в этом фантастическом матче.

Уже когда шла восьмая компенсированная минута Габриэл Мартинелли обыграл голкипера искусным ударом.

Таким образом, команда Зинченко заработала очень важные три очка, а украинец записал в свой актив гол. Арсенал вернулся на первую строчку таблицы, опередив МанСити на три балла.

Видеообзор матча Астон Вилла – Арсенал