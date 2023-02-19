"Слишком долго Алекс уходил": тренер Арсенала оценил дебютный гол Зинченко в АПЛ

Арсенал в 24-м туре вернул себе лидерство в АПЛ, воспользовавшись потерей очков прямого конкурента МанСити. Волевую победу над Астон Виллой "канонирам" помог принести Александр Зинченко.

26-летний левый защитник сравнил цифры на табло 2:2. На 62-й минуте Арсенал получил право на угловой, но не стал делать банальную передачу в штрафную Астон Виллы. "Канониры" разыграли стандарт, Эдегор отдал на Зинченко, который ударом в одно касание отправил мяч прямо в нижний угол ворот "львов".

Стоит увидеть Зинченко отметился дебютным голом в АПЛ: видео бильярдного удара за Арсенал

Дебютный гол переписывает историю украинцев в АПЛ

Александр отличился отличным бильярдным ударом. Для украинца этот гол стал дебютным в футболке Арсенала, для этого ему понадобилось 20 матчей и всего в АПЛ. До этого Зинченко дважды забивал еще во время выступлений за Манчестер Сити, но это было в кубковых играх.

Гол украинца, загнавшего мяч как в бильярдную лузу, прокомментировала супруга футболиста Влада Зинченко (Седан). Она намекнула, что игра в бильярд в свободное время помогла Зине на футбольном поле.

В последний раз украинский легионер забивал еще в сезоне-2019/2020 в третьем круге Кубка Англии в ворота Порт Вейла (4:1).

Зинченко стал только шестым украинским футболистом, отмечавшимся в АПЛ. Теперь Александр стоит в одном ряду с Сергеем Ребровым (10), Андреем Шевченко (9), Андреем Ярмоленко (8), Андреем Ворониным (5) и Виталием Николенко (1).

Именно гол Зинченко дал начало победе Арсенала. Уже в компенсированное к поединку время "канониры" забили дважды. Сначала автоголом отличился голкипер Астон Виллы Эмилиано Мартинес, а уже Габриэл Мартинелли поставил яркую точку в матче. 2:4, победа лондонского клуба.

Эта победа позволила "канонирам" вернуть себе лидерство в АПЛ. Мансити оступился в матче против Ноттингем Фореста, сыграв вничью 1:1. Арсенал снова имеет преимущество над соперником из синей части Манчестера в 2 балла.

Артета: Слишком долго Алекс шел к своему первому мячу в АПЛ

После поединка волевую победу своей команды прокомментировал главный тренер Арсенала Микель Артета. Тот отметил дебютный гол Зинченко, но упрекнул украинца в ошибке во время первого гола.

Слишком долго Алекс шел к своему первому мячу в АПЛ. Он постоянно практикует удары, и я рад за него. Во время первого гола соперника он сыграл не слишком удачно, когда отдал мяч сопернику, но справился с ситуацией и показал себя очень хорошо,

– сказал Артета об игре Зинченко.

Напомним, что Зинченко перешел в Арсенал в середине июля 2022, подписав долговременный контракт до конца июня 2026 года.

К слову. Впереди у лондонского клуба игра на выезде в АПЛ против Лестера (26 февраля).