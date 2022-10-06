Ассоциация бокса Швеции будет бойкотировать турниры, к которым допустят россиян и белорусов
Источник:SVT Sport
Недавно Международная ассоциация бокса сообщила, что россияне и белорусы возвращаются к мировому спорту. Это сразу вызвало возмущение у мирового сообщества.
Президент Шведской ассоциации бокса Пер-Аксель Шехольм прокомментировал решение Международной федерации бокса (IBA) допустить к международным соревнованиям россиян и белорусов под флагом своих стран.
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Шехольм: Большинство Западной Европы против
Я думаю, как и большинство здравомыслящих людей, что это скандал, и это не правильно. Это совершенно неприемлемо,
– сказал функционер.
Шехольм заявил, что шведские боксеры не смогут выйти на один ринг с россиянами и белорусами. Его команда вынуждена будет отказаться от участия, если на соревнования заявят представителей России и Беларуси.
Дальнейшая поляризация между группой, выступающей за олимпийский бокс и демократию, и той, которая не заботится о демократии и ведет свой путь. Мы не можем соперничать там, где разрешено выступать российским и белорусским боксерам. И насколько я понимаю, Испания тоже не будет, и большинство Западной Европы против,
– подчеркнул Шехольм.
Пророссийская позиция IBA
- Ранее IBA приостановила деятельность ФБУ из-за вмешательства правительства в ее деятельность.
- Украинским боксерам разрешат выступать под национальным флагом на соревнованиях, однако под названием "Украинская команда IBA".
- Напомним, что IBA возглавляет россиянин Умар Кемлев. Он призывает другие федерации сделать то же самое – допустить представителей России и Беларуси к международной арене.